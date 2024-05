Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag mit Aufschlag

Daimler Truck im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 39,25 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,7 Prozent auf 39,25 EUR. Die Daimler Truck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,33 EUR aus. Bei 38,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 292.415 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,38 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,57 EUR am 26.05.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 42,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,01 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 56,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 03.05.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,99 EUR, nach 0,90 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,26 Mrd. EUR – ein Plus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13,20 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Daimler Truck am 01.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Daimler Truck.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,61 EUR je Daimler Truck-Aktie.

