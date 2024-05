Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 39,35 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 39,41 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 38,86 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 485.498 Stück.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. 21,07 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.05.2023 bei 27,57 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,01 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 56,00 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 03.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 13,26 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 30.07.2025.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,61 EUR je Aktie.

