Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 38,85 EUR abwärts.

Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 38,85 EUR nach. Bei 38,80 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 38,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.755 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,64 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 27,57 EUR fiel das Papier am 26.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 29,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,01 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 56,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 03.05.2024 vor. Das EPS belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,90 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,26 Mrd. EUR – ein Plus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13,20 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 30.07.2025.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet RBC Capital Markets die Daimler Truck-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX steigt nachmittags

Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge