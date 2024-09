Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Kurs der Daimler Truck

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 33,06 EUR.

Das Papier von Daimler Truck legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 33,06 EUR. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 33,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,88 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 327.796 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,64 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.11.2023 Kursverluste bis auf 27,97 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 15,40 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,79 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 52,75 EUR.

Am 01.08.2024 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Daimler Truck am 07.11.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,16 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Daimler Truck von vor einem Jahr gekostet

DAX aktuell: DAX auf grünem Terrain

Zuversicht in Frankfurt: Pluszeichen im LUS-DAX