Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Mittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 29,55 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 29,55 EUR. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,60 EUR an. Bei 29,41 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 336.035 Aktien.

Bei 34,31 EUR erreichte der Titel am 10.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 16,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.05.2023 (27,57 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,70 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,14 EUR aus.

Daimler Truck veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,17 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 13.860,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.507,00 EUR umgesetzt.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2023 4,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

