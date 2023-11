Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Freitagvormittag ins Plus

Daimler Truck im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 29,49 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,2 Prozent auf 29,49 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Daimler Truck-Aktie sogar auf 29,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,41 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.064 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.08.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 16,34 Prozent zulegen. Bei 27,57 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,51 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 47,14 EUR.

Daimler Truck veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.860,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.507,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,35 EUR je Daimler Truck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Daimler Truck von vor einem Jahr gekostet

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Handel in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im DAX