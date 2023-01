Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag gefragt

Trading Idee

Die Aktien von Daimler Truck, einem der größten Nutzfahrzeug-Hersteller der Welt, sind in den Vortagen erneut am Boden im Bereich von 29 Euro nach oben abgeprallt und haben eine Erholung durchgeführt. Dabei erreichten die Aktien am heutigen Dienstag ein Verlaufshoch bei 30,05 Euro und sackten dann wieder ab. Aktuell zeigen sich die Aktien mit einer bärischen Tageskerze mit einem langen oberen Schatten bei 29,75 Euro.