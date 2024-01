Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 32,48 EUR.

Das Papier von Daimler Truck legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 32,48 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Daimler Truck-Aktie sogar auf 32,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,32 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 19.928 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,03 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 25.05.2023 auf bis zu 27,57 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,12 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,83 EUR.

Am 07.11.2023 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.860,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.507,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 01.03.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 20.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,44 EUR je Daimler Truck-Aktie.

