Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verliert am Dienstagmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 41,68 EUR ab.

Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 41,68 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,48 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 149.969 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,30 Prozent hinzugewinnen. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,61 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 28,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,29 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 07.11.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,77 EUR, nach 1,13 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,19 Prozent auf 13,14 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Daimler Truck am 14.03.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 19.03.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,15 EUR im Jahr 2024 aus.

