Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck büßt am Vormittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Daimler Truck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 41,58 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 41,58 EUR. Die Daimler Truck-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,48 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 18.520 Stück.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 14,57 Prozent zulegen. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,61 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,79 Prozent.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,29 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 1,13 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,19 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,14 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,86 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 14.03.2025 erwartet. Daimler Truck dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 19.03.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,15 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt am Mittwochnachmittag

Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Nachmittag

Börse Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün