Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 42,34 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 1,3 Prozent auf 42,34 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Daimler Truck-Aktie ging bis auf 42,27 EUR. Bei 42,89 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 193.765 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,52 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 27,57 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.05.2023). Mit einem Kursverlust von 34,88 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 55,14 EUR.

Am 01.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 14,95 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,78 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Daimler Truck am 03.05.2024 präsentieren. Daimler Truck dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,68 EUR je Aktie.

