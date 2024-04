Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit Verlusten

Daimler Truck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Daimler Truck-Investment von vor einem Jahr verdient

Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verliert am Mittwochnachmittag

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tritt am Mittwochvormittag auf der Stelle

Optimismus in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX nachmittags

Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Start in Grün

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittag leichter

SDAX-Handel aktuell: So performt der SDAX am Nachmittag

Verluste in Frankfurt: SDAX fällt schlussendlich

Handel in Frankfurt: SDAX sackt zum Start des Donnerstagshandels ab

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX nachmittags im Minus

Heute im Fokus

STMicro leidet unter sinkender Nachfrage. Wachstumskurs bleibt bei ATOSS im Fokus. Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group für Rheinmetall. Mercedes-Chef zeigt sich zu Wettkampf in China siegessicher. Schwache Nachfrage nagt an Michelin-Umsatz. Vitesco-Aktionäre nicken Verschmelzungsvertrag mit Schaeffler ab. BHP will möglicherweise Anglo American übernehmen.