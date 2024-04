Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagvormittag mit Verlusten

So entwickelt sich Daimler Truck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 42,81 EUR.

Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 42,81 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Daimler Truck-Aktie bei 42,68 EUR. Bei 42,89 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 18.176 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Mit einem Zuwachs von 11,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,57 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 35,60 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2023 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 55,14 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Am 01.03.2024 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,48 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,95 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,78 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 03.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 20.05.2025 dürfte Daimler Truck die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,68 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

