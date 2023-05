Daimler Truck Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Daimler Truck

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 27,78 EUR. In der Spitze fiel die Daimler Truck-Aktie bis auf 27,65 EUR. Bei 28,09 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 147.939 Stück.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,31 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,89 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 22,48 EUR. Abschläge von 19,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,17 EUR.

Bildquellen: Daimler Trucks