Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Montagvormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 41,47 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 41,47 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 41,46 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.757 Daimler Truck-Aktien.

Bei 45,33 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,31 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,61 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,71 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,89 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Daimler Truck gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 11,67 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,33 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 06.11.2026 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 3,66 EUR im Jahr 2025 aus.

