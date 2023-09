Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck kommt am Montagvormittag kaum vom Fleck

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Daimler Truck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 33,65 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 33,65 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 33,65 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Daimler Truck-Aktie bei 33,57 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.679 Daimler Truck-Aktien.

Bei einem Wert von 34,31 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.08.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 1,96 Prozent zulegen. Bei 22,48 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 49,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,29 EUR.

Am 01.08.2023 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,11 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,67 Prozent auf 13.880,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.104,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Daimler Truck am 07.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

