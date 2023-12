Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Montagmittag um Nulllinie

So bewegt sich Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Daimler Truck-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 34,00 EUR.

Mit einem Kurs von 34,00 EUR zeigte sich die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel um 17:35 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,14 EUR. Die Daimler Truck-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,85 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,94 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 801.449 Daimler Truck-Aktien.

Am 20.12.2023 markierte das Papier bei 34,41 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,21 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,57 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 23,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 46,67 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 07.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,13 EUR gegenüber 1,17 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 13.860,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.507,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Daimler Truck am 21.03.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,43 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

