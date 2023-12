Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tritt am Nachmittag auf der Stelle

Kursverlauf

Die Aktie von Daimler Truck zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 34,00 EUR bewegte sich die Daimler Truck-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 34,00 EUR bewegte sich die Daimler Truck-Aktie um 17:35 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,14 EUR zu. Die Daimler Truck-Aktie sank bis auf 33,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,94 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 801.449 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 20.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 34,41 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 1,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 27,57 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.05.2023). Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 23,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,67 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,13 EUR. Im letzten Jahr hatte Daimler Truck einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.860,00 EUR – ein Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13.507,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Daimler Truck am 21.03.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,43 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

