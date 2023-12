Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verteidigt am Montagvormittag Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Daimler Truck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 34,00 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie zeigte sich um 17:35 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 34,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 34,14 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 33,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,94 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 801.449 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 20.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,41 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 1,21 Prozent Luft nach oben. Am 25.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,91 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 07.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.860,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.507,00 EUR in den Büchern gestanden.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,43 EUR je Aktie aus.

