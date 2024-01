Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck steigt am Mittag

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 32,94 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 32,94 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Daimler Truck-Aktie bis auf 32,99 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 256.032 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,44 EUR an. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 4,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.05.2023 bei 27,57 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,83 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 07.11.2023. Das EPS belief sich auf 1,13 EUR gegenüber 1,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.860,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daimler Truck einen Umsatz von 13.507,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 20.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain

XETRA-Handel: DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Daimler Truck-Aktie im Plus: Daimler Truck will grünen Wasserstoff nach Europa bringen - Bestellung von Holcim