Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 36,84 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 36,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,57 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 216.916 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Bei 37,00 EUR erreichte der Titel am 22.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,57 EUR. Dieser Wert wurde am 26.05.2023 erreicht. Abschläge von 25,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,60 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 07.11.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 13.860,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.507,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 20.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start fester

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Handelsende