Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Im XETRA-Handel kam die Daimler Truck-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 46,89 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie wies um 09:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 46,89 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 47,07 EUR. Das Tagestief markierte die Daimler Truck-Aktie bei 46,89 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,96 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 22.997 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,64 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.05.2023 bei 27,57 EUR. Mit einem Kursverlust von 41,20 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,70 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,86 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 01.03.2024 vor. In Sachen EPS wurden 1,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 0,64 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.950,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.783,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 03.05.2024 erwartet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,65 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

