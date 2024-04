Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Kurs der Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 42,66 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,7 Prozent auf 42,66 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 42,66 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,11 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 614.821 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 47,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,57 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 35,37 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,04 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 55,14 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck gewährte am 01.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,48 EUR, nach 0,64 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 14,78 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.05.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 20.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Daimler Truck.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,68 EUR je Aktie aus.

