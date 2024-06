Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck fällt am Mittwochmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 36,81 EUR abwärts.

Um 11:49 Uhr ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 36,81 EUR. Die Daimler Truck-Aktie sank bis auf 36,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,89 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 171.815 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 22,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,97 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 24,02 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,92 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 56,00 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 03.05.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,99 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,90 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,26 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,20 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 30.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,59 EUR je Daimler Truck-Aktie.

