Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zieht am Dienstagnachmittag an

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 41,16 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 41,16 EUR. Bei 41,22 EUR erreichte die Daimler Truck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,71 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 271.490 Daimler Truck-Aktien.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 10,13 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,69 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,89 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Am 31.07.2025 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,39 Prozent auf 11,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,33 Mrd. EUR gelegen.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 06.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 3,63 EUR im Jahr 2025 aus.

