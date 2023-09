Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Daimler Truck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 33,73 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 33,73 EUR. Die Abwärtsbewegung der Daimler Truck-Aktie ging bis auf 33,54 EUR. Bei 33,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 200.061 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.08.2023 bei 34,31 EUR. 1,72 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 22,48 EUR. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 33,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 47,29 EUR.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,11 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.880,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 12.104,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Daimler Truck.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

