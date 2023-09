Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagnachmittag billiger

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 33,68 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 33,68 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 33,54 EUR. Bei 33,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 483.761 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.08.2023 bei 34,31 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 1,87 Prozent wieder erreichen. Bei 22,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,29 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,12 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.880,00 EUR umgesetzt, gegenüber 12.104,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Daimler Truck am 07.11.2023 präsentieren. Am 07.11.2024 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,40 EUR je Daimler Truck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX fällt schlussendlich

Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer

LUS-DAX aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell