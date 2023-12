Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Kursverlauf

Die Aktie von Daimler Truck zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Daimler Truck-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 34,00 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 17:35 Uhr bei der Daimler Truck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 34,00 EUR. Kurzfristig markierte die Daimler Truck-Aktie bei 34,14 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Daimler Truck-Aktie bis auf 33,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,94 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 801.449 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,41 EUR an. 1,21 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 27,57 EUR fiel das Papier am 25.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,67 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.860,00 EUR im Vergleich zu 13.507,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,43 EUR je Daimler Truck-Aktie.

