Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagmittag im Aufwind

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 37,27 EUR zu.

Das Papier von Daimler Truck legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 37,27 EUR. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 37,34 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 36,91 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 302.608 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Bei 37,34 EUR erreichte der Titel am 27.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,57 EUR. Dieser Wert wurde am 26.05.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 26,03 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,78 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,60 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,13 EUR. Im letzten Jahr hatte Daimler Truck einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.860,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daimler Truck einen Umsatz von 13.507,00 EUR eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 01.03.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 20.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,44 EUR im Jahr 2023 aus.

