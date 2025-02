Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 41,06 EUR.

Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 3,1 Prozent auf 41,06 EUR abwärts. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,80 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,96 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 923.535 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Gewinne von 16,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 29,61 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 38,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,84 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,50 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 07.11.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,13 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 13,14 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,86 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Daimler Truck am 14.03.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 19.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,16 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

