Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Das Papier von Daimler Truck befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 42,09 EUR ab. Die Daimler Truck-Aktie sank bis auf 41,91 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,96 EUR. Bisher wurden via XETRA 104.983 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,61 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 29,65 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,84 EUR aus. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 49,50 EUR.

Am 07.11.2024 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,77 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,13 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,19 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,14 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,86 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 14.03.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 19.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,16 EUR je Daimler Truck-Aktie.

