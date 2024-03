Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochmittag in Rot

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 46,67 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 46,67 EUR. In der Spitze büßte die Daimler Truck-Aktie bis auf 46,62 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,18 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 118.022 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. 2,08 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,57 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 69,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2022 mit 1,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,43 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 01.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.950,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.783,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Daimler Truck am 03.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 20.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,66 EUR je Aktie aus.

