Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verzeichnet am Vormittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 47,01 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 47,01 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Daimler Truck-Aktie bei 47,01 EUR. Mit einem Wert von 47,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 19.844 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 47,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 1,34 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 26.05.2023 Kursverluste bis auf 27,57 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 41,35 Prozent sinken.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,70 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,43 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 01.03.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,13 Prozent auf 14.950,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.783,00 EUR erwirtschaftet worden.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 03.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 20.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

RBC Capital Markets: Outperform für Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie dennoch tiefer: JPMorgan Chase & Co. mit Kurszielanhebung für die Daimler Truck

Handel in Frankfurt: LUS-DAX startet mit Gewinnen