Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 37,23 EUR ab.

Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 2,9 Prozent auf 37,23 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 36,87 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,08 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 87.645 Daimler Truck-Aktien.

Bei 47,46 EUR erreichte der Titel am 03.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 27,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 29,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 20,47 Prozent sinken.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,85 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 49,44 EUR.

Am 14.03.2025 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,95 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,48 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,01 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14,35 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 14,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Daimler Truck am 14.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 20.05.2026.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

