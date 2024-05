Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 39,26 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 39,26 EUR ab. Die Daimler Truck-Aktie sank bis auf 39,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 198.938 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 17,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.05.2023 bei 27,82 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 41,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,01 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 56,00 EUR.

Am 03.05.2024 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,99 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 0,90 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 13,26 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,20 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,61 EUR fest.

