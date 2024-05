Daimler Truck Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Daimler Truck

Kurs der Daimler Truck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 39,21 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 39,21 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Daimler Truck-Aktie bei 39,21 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,45 EUR. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.692 Stück gehandelt.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,82 EUR am 27.05.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 29,05 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,01 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 56,00 EUR angegeben.

Am 03.05.2024 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,90 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 13,26 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,20 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. Am 30.07.2025 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,61 EUR je Aktie.

