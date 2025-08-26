Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck behauptet sich am Mittwochmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Daimler Truck zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die Daimler Truck-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 40,96 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 40,96 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Daimler Truck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,50 EUR aus. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,58 EUR nach. Bei 41,27 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 65.648 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,67 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 29,61 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,71 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,69 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,90 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,89 EUR an.

Am 31.07.2025 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 0,93 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,39 Prozent auf 11,67 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,63 EUR je Daimler Truck-Aktie.

