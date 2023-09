Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 32,98 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 32,98 EUR. In der Spitze büßte die Daimler Truck-Aktie bis auf 32,66 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 542.814 Stück.

Bei 34,31 EUR markierte der Titel am 10.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 4,03 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 22,48 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 46,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 47,29 EUR.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,11 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,12 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 13.880,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.104,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,67 Prozent gesteigert.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q3 2023 wird am 07.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,40 EUR je Aktie aus.

