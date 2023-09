Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 32,79 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 32,79 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Daimler Truck-Aktie bis auf 32,63 EUR. Bei 33,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 966.981 Daimler Truck-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,31 EUR) erklomm das Papier am 10.08.2023. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 4,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 31,46 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,29 EUR.

Daimler Truck veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 13.880,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.104,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 07.11.2023 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Daimler Truck dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

