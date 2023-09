Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 33,47 EUR ab.

Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 33,47 EUR abwärts. Bei 33,41 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 33,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 30.273 Stück.

Bei einem Wert von 34,31 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.08.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 2,51 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 22,48 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 32,85 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,29 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,11 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,12 EUR je Aktie eingenommen. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.880,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.104,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 07.11.2023 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,40 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX fällt schlussendlich

Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer

LUS-DAX aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell