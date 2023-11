Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gibt am Nachmittag ab

Daimler Truck im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 29,56 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 29,56 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 29,49 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 953.790 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.08.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 16,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.05.2023 bei 27,57 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,73 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,14 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 07.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.860,00 EUR – ein Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13.507,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Daimler Truck am 21.03.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,35 EUR je Aktie aus.

