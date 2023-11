Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Daimler Truck im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 29,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Daimler Truck legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 29,84 EUR. Die Daimler Truck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,91 EUR. Mit einem Wert von 29,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 55.602 Stück.

Am 10.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 34,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.05.2023 bei 27,57 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 7,61 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,14 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,17 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.507,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.860,00 EUR ausgewiesen.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,35 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Handel in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im DAX

LUS-DAX-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im LUS-DAX