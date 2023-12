Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 33,96 EUR abwärts.

Die Daimler Truck-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 33,96 EUR. In der Spitze fiel die Daimler Truck-Aktie bis auf 33,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 34.933 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,41 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,33 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 25.05.2023 auf bis zu 27,57 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,67 EUR.

Am 07.11.2023 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,17 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.860,00 EUR – ein Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13.507,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,43 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

