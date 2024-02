Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Daimler Truck-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Daimler Truck. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Daimler Truck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 37,30 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 37,30 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,59 EUR an. Das Tagestief markierte die Daimler Truck-Aktie bei 37,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,27 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 277.860 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,59 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.02.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 0,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 27,57 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,09 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,78 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 46,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 07.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.860,00 EUR im Vergleich zu 13.507,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.03.2024 erwartet. Daimler Truck dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 20.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,44 EUR je Aktie.

