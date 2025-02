Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck schiebt sich am Freitagmittag vor

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 41,64 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 41,64 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 41,73 EUR. Bei 40,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 522.795 Daimler Truck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Mit einem Zuwachs von 14,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 29,61 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,50 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 13,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,19 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 14.03.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 19.03.2026.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,16 EUR je Aktie.

