Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagnachmittag gefragt

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 41,91 EUR. Kurzfristig markierte die Daimler Truck-Aktie bei 41,91 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 776.461 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Bei 47,64 EUR markierte der Titel am 19.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 13,67 Prozent zulegen. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR ab. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 41,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,84 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,50 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 07.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,77 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,19 Prozent auf 13,14 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 19.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der DAX am Donnerstagnachmittag

Minuszeichen in Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell

Freundlicher Handel: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell