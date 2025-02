Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit Kursabschlägen

Kurs der Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 40,64 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 40,64 EUR ab. Das Tagestief markierte die Daimler Truck-Aktie bei 40,51 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 83.112 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 47,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 37,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2023 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 49,50 EUR.

Am 07.11.2024 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,77 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,13 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,86 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.03.2025 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Daimler Truck dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 19.03.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,16 EUR je Aktie.

