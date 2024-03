Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Vormittag um Nulllinie

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Daimler Truck zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Daimler Truck-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 46,56 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Daimler Truck-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 46,56 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 46,74 EUR. Im Tief verlor die Daimler Truck-Aktie bis auf 46,54 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,64 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 15.817 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR. Gewinne von 2,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.05.2023 bei 27,57 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 40,79 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,70 EUR. Im Vorjahr erhielten Daimler Truck-Aktionäre 1,30 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 53,43 EUR.

Am 01.03.2024 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,64 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.950,00 EUR umgesetzt, gegenüber 14.783,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 03.05.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 20.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,66 EUR je Daimler Truck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Handelsende steigen

DAX aktuell: DAX klettert zum Handelsende

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX im Plus