Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 37,65 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 37,65 EUR. Die Daimler Truck-Aktie gab in der Spitze bis auf 37,40 EUR nach. Bei 37,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 212.521 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.04.2024 bei 47,46 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 20,67 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,61 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Abschläge von 21,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,05 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,44 EUR.

Am 14.03.2025 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,48 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,01 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14,35 Mrd. EUR im Vergleich zu 14,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 14.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 20.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Daimler Truck.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,62 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

