Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Mittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 39,68 EUR zu.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 39,68 EUR. Im Tageshoch stieg die Daimler Truck-Aktie bis auf 39,72 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,61 EUR. Bisher wurden heute 88.601 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 47,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 20,06 Prozent wieder erreichen. Am 01.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,90 EUR. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 42,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,01 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 56,00 EUR.

Am 03.05.2024 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,99 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,90 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,26 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,20 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 30.07.2025.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,61 EUR je Aktie.

